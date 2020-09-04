Названы самые выгодные для продажи б/у авто

Организация iSeeCars провела исследование автомобильного рынка США и выяснила, на какие подержанные машины вырос спрос в последние несколько месяцев, несмотря на пандемию COVID-19 и связанный с ней карантин.

Эксперты проанализировалы около миллиона объявлений о продажах подержанных автомобилей в июле и августе и выявили, какие автомобили более популярны, чем другие (новые авто вовсе не брались в счет, поскольку они все ощутимо просели на рынке). В своем отчете организация отмечает, что цены на подержанные автомобили выросли примерно на четыре процента в августе по сравнению с июлем, однако есть машины, которые перешли все мыслимые и немыслимые границы – их стоимость за прошедшее время в некоторых случаях подскочила на семь и более процентов. Десятка таких машин представлены в списке ниже.

Интересно, что в этом рейтинге оказались не только популярные седаны и кроссоверы, но и такая экзотика, как масл-кары.

Land Rover Range Rover Evoque, +7%

Средняя цена: $29 866 (+$1 961 в сравнении с июлем).

Ford Mustang, + 7,2%

Средняя цена: $28 715 (+$1 940 в сравнении с июлем).

Volvo XC60, +7,6%

Средняя цена: $29 011 (+$2 042 в сравнении с июлем).

BMW 7 Series, +7,6%

Средняя цена: $45 213 (+$3 209 в сравнении с июлем).

BMW 4 Series, +7,9%

Средняя цена: $28 064 (+$2 050 в сравнении с июлем).

Land Rover Discovery Sport, +7.9 %

Средняя цена: $28 839 (+$ 2 121 в сравнении с июлем).

Lexus RX 350, +8,4%

Средняя цена: $35 055 (+$1 961 в сравнении с июлем).

Volvo S60, +8,6%

Средняя цена: $23 105 (+$1 829 в сравнении с июлем).

Land Rover Range Rover Sport, + 8,9%

Средняя цена: $51 502 (+$4 226 в сравнении с июлем).

Dodge Challenger, +9.0%

Средняя цена: $32 163 (+$2 667 в сравнении с июлем).

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