Названы самые угоняемые авто в Украине 2020

С увеличением в Украине счастливых обладателей новых авто растет число жертв угонщиков. Одна из компаний, занимающейся установкой сигнализаций, обнародовала статистику автомобильных краж.

По данным аналитиков, в последних году пик угонов в Украине приходится на весенне-летний период. Ежедневно только в одну диспетчерскую службу поступает около 900 сигналов тревоги. На основе этих данных был сформирован очередной отчет о ситуации в Украине.

Какие авто в Украине угоняют чаще всего?

Лидером антирейтинга стала Toyota, которая пользуется максимальным вниманием угонщиков. На продукцию этого бренда приходится 21% всех краж. Второй по популярности является марка BMW с показателем 19%. Замыкает топ-3 продукция компании Mercedes-Benz с результатом 16%.

Рейтинг наиболее популярных авто у угонщиков в Украине, 1 квартал 2020 benishgps.com

Где в Украине чаще всего угоняют машины?

Традиционно, наибольшая активность преступников наблюдается в Киеве и Киевской области, где совершается более половине всех автомобильных краж в стране. Далее следуют Харьковская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области.

Рейтинг наиболее криминогенных регионов по угонам авто, 1 квартал 2020 benishgps.com

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Когда авто подвергается наибольшему риску?

Удивительно, но по данным аналитиков, время наиболее частых угонов изменилось. Если ранее преступники предпочитали темное время суток, то с начала нынешнего года они выходят в дневную смену, с 8:00 до 16:00, когда владельцы машин заняты на работе.

Как уберечь любимое авто от угона?

Не оставляйте автомобиль без присмотра, особенно с ключами в замке зажигания. Идеальным решением является охраняемая автомобильная стоянка. Кроме того, не стоит ограничиваться штатной сигнализацией. Желательно воспользоваться услугами одной из надежных компаний, занимающихся установкой сигнализации, тем более, что современные технологии защиты шагнули далеко вперед.

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