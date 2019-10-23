Названы самые рациональные электромобили в мире

Не секрет, что электромобили, кроме заботы об экологии, предлагают здорово сэкономить при повседневной эксплуатации.

Ресурс InsideEVs составил список лучших электромобилей с точки зрения соотношения цены авто и запаса хода, который предлагает его батарея. Для этого цену машины разделили на дальность пробега, получив условную стоимость одной мили запаса хода в долларах (в скобках OBOZREVATEL указал стоимость одного километра).

Hyundai Kona Electric www.hyundai.com

Лучшие электромобили по версии InsideEVs:

Hyundai Kona Electric — 143 доллара за 1 милю (89 долл за 1 км) Chevrolet Bolt — 154 доллара за 1 милю (96 долл за 1 км) Tesla Model 3 Long Range — 155 долларов за милю (97 долл за 1 км) Kia e-Niro — 161 доллар за 1 милю (101 долл за 1 км) Nissan Leaf e plus — 162 доллара за 1 милю (101 долл за 1 км)

Chevrolet Bolt www.chevrolet.com

Расчеты не показывают конкретную стоимость каждого километра в определенном электромобиле, который можно преодолеть в течение всего срока эксплуатации, а наглядно демонстрируют отношение цены авто и запаса хода.

Tesla Model 3 www.tesla.com

Приведенную стоимость одного километра не стоит считать абсолютной — разряженный EV можно подключить к электросети и снова преодолеть то же расстояние.

Kia e-Niro www.kia.com

Тем не менее, длительность отдельной поездки для электромобилей очень важна, ведь запас хода ограничен емкостью батареи. Приведенные расчеты помогают определить показатель, благодаря которому можно получить больше за свои деньги. Тоже очень полезно!

Nissan Leaf e plus www.nissan-global.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в ближайшее время стоит ожидать пополнения в сегменте электромобилей:

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