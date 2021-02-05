Названы претенденты на титул "Автомобиль года 2021 в Украине"

Определены претенденты на победу национального конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".

Об этом сообщают организаторы мероприятия. По итогам голосования общественного жюри, были определены 10 автомобилей-претендентов на престижный титул.

Следующим этапом конкурса станет тест-драйв финалистов экспертным жюри конкурса, в который входят ведущие автомобильные журналисты электронных и печатных СМИ, в том числе, и OBOZREVATEL.

В финал вышли 5 легковых авто и 5 SUV obozrevatel.com

В соответствии с регламентом конкурса, 31 января 2021 года общественное жюри завершило голосовании на сайте. После подведения итогов были определены 10 автомобилей, которые вышли в финал. Теперь за работу возьмутся автомобильные журналисты, которые выберут из этого списка победителей в двух главных номинациях "Легковой автомобиль 2021" и "Кроссовер/SUV 2021". А чтобы освежить в памяти свои ощущения и эмоции об этих авто, каждый эксперт проведет тест-драйв всех претендентов на специальной трассе.

Тест-драйв моделей, которые вышли в финал, и голосование журналистского жури состоится в конце февраля. Напомним, что в этом году в национальном конкурсе "Автомобиль года в Украине 2021" приняли участие 44 автомобиля-претендента, из которых 25 борется за победу в главных номинациях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США определили победителей конкурса "Автомобиль года", а в аналогичном европейском конкурсе пока определены только претенденты на престижный титул.