Названы победители ежегодного конкурса "Автомобиль мира"
В этом году жюри из 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира подвели итоги престижного конкурса World Car of the Year 2020. В главной номинации победу одержал кроссовер Kia Telluride.
Сразу две награды в этом году достались компании Kia. Помимо кроссовера Kia Telluride, ставшего абсолютным победителям, еще одна награда присуждена Kia Soul EV в категории "Лучший городской автомобиль".
В процессе промежуточного результата, на автошоу в Нью Дели в феврале были определены номинанты, вышедшие в финал конкурса. Победителей должны были объявить на торжественной церемонии в рамках автошоу в Нью-Йорке, но в связи с отменой выставки из-за эпидемии коронавируса, решено провести оглашение победителей онлайн.
ЧИТАЙТЕ: Американцы назвали лучший автомобиль 2020 года
Помимо Kia в этом году две награды получила компания Porsche за свой электрический спортседан Taycan. Жюри присудила ему победу в номинациях "Лучший спортивный автомобиль" и "Лучший автомобиль люкс-класса".
Также жюри конкурса отметили наградой Mazda3 нового поколения в номинации "Лучший дизайн".
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобилем года в Европе назвали Peugeot 208, а в Украине победу одержал Peugeot 508.