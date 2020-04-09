Названы победители ежегодного конкурса "Автомобиль мира"

Сергей Иванов Новости 12:05, 9.04.2020 Обновлено: 12:05, 9.04.2020

В этом году жюри из 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира подвели итоги престижного конкурса World Car of the Year 2020. В главной номинации победу одержал кроссовер Kia Telluride.

Kia Telluride стал "Автомобилем мира" 2020
kia.com

Сразу две награды в этом году достались компании Kia. Помимо кроссовера Kia Telluride, ставшего абсолютным победителям, еще одна награда присуждена Kia Soul EV в категории "Лучший городской автомобиль".

Kia Soul EV удостоен награды WCOTY 2020 в номинации "Городской автомобиль"
kia.com

В процессе промежуточного результата, на автошоу в Нью Дели в феврале были определены номинанты, вышедшие в финал конкурса. Победителей должны были объявить на торжественной церемонии в рамках автошоу в Нью-Йорке, но в связи с отменой выставки из-за эпидемии коронавируса, решено провести оглашение победителей онлайн.

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Помимо Kia в этом году две награды получила компания Porsche за свой электрический спортседан Taycan. Жюри присудила ему победу в номинациях "Лучший спортивный автомобиль" и "Лучший автомобиль люкс-класса".

Porsche Taycan забрал сразу две награды WCOTY 2020
porsche.com

Также жюри конкурса отметили наградой Mazda3 нового поколения в номинации "Лучший дизайн".

Mazda3 получила престижную награду WCOTY 2020 за дизайн
mazda.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автомобилем года в Европе назвали Peugeot 208, а в Украине победу одержал Peugeot 508.

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