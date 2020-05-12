Названы лучшие б/у автомобили до 4000 долларов

В развитых европейских странах вопрос выбора первого авто приводит к большому списку доступных предложений. Но в Украине многие не против купить дешевую машину до $4000.
Важно отметить, что в составленном порталом Auto.cz по материалам AutoBild списке подержанных автомобилей нет старых Mercedes и BMW, которые украинцы так привыкли привозить из Европы. Наоборот, в списке превалируют компактные машины простой конструкции, что очень уместно в случае невозможности выделять крупные суммы денег на обслуживание и ремонт своего нового старого транспортного средства.
Toyota Yaris
toyota.com
Лидер – Toyota Yaris второго поколения. Этот компактный хэтчбек ко всему прочему является одной из наиболее надежных машин на рынке подержанных автомобилей. Стоит поспешить: в свое время Тойота произвела много экземпляров, но хорошие образцы в достойном техническом состоянии с небольшим пробегом заканчиваются.
Лучшие автомобили до $4000:
Toyota Yaris
Opel Agila
Peugeot 107
Smart fortwo
SEAT Mii
Kia Picanto
Skoda Citigo
VW Up!
Mazda 2
Ford Fiesta
Opel Agilla также можно назвать надежным ТС. К тому же, под другим именем существует идентичная модель – Suzuki Splash. Полезно для фанатов японского автопрома.
Opel Agila
opel.com
Пежо 107 довольно практичный для своих размеров, но стоит обратить внимание на состояние тормозной системы. И снова есть выбор между несколькими производителями, которые объединили усилия в разработке по сути одного и того же автомобиля: Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo.
Peugeot 107
peugeot.com
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Smart fortwo – самый стильный и наименее практичный автомобиль в списке, но важный бонус – парковка в любом месте при длине кузова 2,7 м. Расположенный в задней части двигатель и задний привод порадуют энтузиастов, в сегменте маленьких машин такая компоновка встречается редко.
Smart fortwo
smart.com
Б/у SEAT Mii приближается к верхней границе обозначенного диапазона в 4000 долларов. Это связано с тем, что совсем недавно этот хэтчбек можно было купить новым. В актуальной линейке остался только электромобиль, но на рынок подержанных авто отправилось довольно надежное транспортное средство с ДВС. В рейтинге есть и родные братья модели – Шкода Ситиго и Фольксваген Ап, но они занимают 7 и 8 места соответственно.
SEAT Mii
seat.com
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Киа Пиканто получился доступным и надежным. Разве что стоит обратить внимание на протечки масла и состояние электрики. Mazda 2 способна подарить огромное удовольствие за рулем, а шарниры подвески и рулевое управление – очень небольшой список компонентов, которые могут потребовать более качественного обслуживания. Шестое поколение Форд Фиеста получилось надежным и отлично сконструированным, но довольно дорогим. Спустя годы цены на подержанные автомобили достигли приемлемого уровня.
Mazda 2
mazda.com
Ford Fiesta
ford.com
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