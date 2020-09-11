Названы лучшие автомобили 2020 года для покупателей

Стас Сидилев Новости 09:50, 11.09.2020 Обновлено: 10:11, 11.09.2020

Американское агенство J.D.Power составило список лучших новых автомобилей 2020 года. Рейтинг собрали на основе мнения покупателей спустя 90 дней использования транспортного средства.

Исследование J.D.Power базируется на изучении удовлетворенности покупателей новым автомобилем. Данные касаются впечатления от качества, надежности и удобства использования конкретной модели.

Лучшие автомобили 2020 года:

Лучшие легковые авто:

  • Audi A3

  • Cadillac CT6

  • Chevrolet Aveo

  • Genesis G70

  • Nissan Maxima

Лучшие SUV (кроссоверы и внедорожники):

  • BMW X6

  • Jaguar E-Pace

  • Nissan Patrol

Лучшие пикапы:

  • Ford Ranger

  • Ford Super Duty

  • GMC Sierra HD

  • Honda Ridgeline

  • RAM 1500

  • Toyota Tundra

Ford Ranger попал в список лучших пикапов.
Фото: Ford

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях 2020 года.

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