Названы худшие города для водителей: Москва в Топ-10

Британцы опубликовали рейтинг 100 городов мира с точки зрения удобства для вождения авто.

Как стало известно OBOZREVATEL, британская компания Mister Auto провела глубокий анализ 15 факторов, влияющих на удобство вождения в разных странах мира. На основании этих данных был составлен рейтинг 100 лучших и худших городов для водителей.

Многие люди проводят большую часть своей жизни за рулем. Учитывая, что в одной только Великобритании водители теряют около 219 часов в год, в Mister Auto решили проанализировать многочисленные факторы, которые влияют на автомобилистов ежедневно. Комплексное исследование затронуло не только инфраструктуру и заторы, но и поведения водителей.

Параметры исследования разделили на три категории, которые наиболее важны для того, чтобы город был хорошим местом для вождения: инфраструктура, безопасность и затраты.

В инфраструктуру вошли данные о как количестве автомобилей на душу населения, пробки на дорогах, качество дорожного и общественного транспорта, уровень загрязнения воздуха.

Безопасность каждого города была проанализирована по уровню смертности в результате ДТП, а также анализу общей культуры вождения.

Рейтинг 10 лучших городов для вождения mister-auto.co.uk

Также была проведена оценка затрат, связанных с вождением в каждом городе, в том числе не только цена на топливо, ежегодный дорожный сбор и общий уровень жизни.

В результате оказалось, что наиболее дружелюбным для водителей стал канадский Калгари, а вот где за руль садиться не стоит, так это в индийском Мумбаи. Украинские города не попали рейтинг, а вот северные соседи вновь отличились – Москва заняла "почетное" 10-е место списка наиболее неприятных для водителя городов, а Санкт-Петербург оказался 12-м.

Рейтинг 10 худших городов для вождения mister-auto.co.uk

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