По-богатому: названы самые дорогие автомобильные марки

Консалтинговая компания Kantar опубликовала список 100 самых дорогих брендов в мире в 2020 году (2020 BrandZ Top 100 Most Valuable Brands). Разумеется, в нем нашлось место и автомобильным маркам.

Итак, на первом месте расположилась Toyota – она заняла 48-ю позицию в общем рейтинге, как самая ценная автомобильная марка в мире. И это при том, что стоимость компании упала на 3% по сравнению с 2019 годом.

Второй автомобильный бренд, которому удалось войти в ТОП-100 мировых брендов, - это Mercedes-Benz, он занял 56-е место в списке. Немецкий автопроизводитель потерял 9% своей стоимости по сравнению с прошлым годом.

Третья и последняя марка автомобилей, которая вошла в ТОП-100 (на 61-м месте), тоже из Германии, это BMW. "Баварцы" потеряли 12% своей стоимости по сравнению с 2019 годом.

Что касается сугубо автомобильных брендов, то на 4-м месте самых дорогих автомобильных марок в мире находится Tesla, на пятом – Ford, а на шестом – Honda.

Nissan на седьмом месте, Audi – на восьмом, Volkswagen – на девятом, а замыкает ТОП-10 – Porsche.

Все эти автомобильные бренды потеряли часть своей стоимости в прошлом году, исключение составила лишь Tesla – ее стоимость увеличилась на 22% по сравнению с 2019 годом.

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