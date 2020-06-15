Названы 8 классных автомобилей от "производителей мусора"

Британский автомобильный эксперт Эндрю Уиллис опубликовал на сайте знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде (Goodwood Road and Racing) довольно интересный, хотя и противоречивый рейтинг.

Он выбрал 8 "блестящих автомобилей", которые были сделаны, по его мнению, "производителями мусора". В подборку вошли как популярные автомобили, которые стали легендами, так и автомобили, о которых мало кто слышал.

На первое место журналист поставил Ладу Ниву. Обозреватель назвал культовый внедорожник "дешевым, плавным, практичным и способным с легкостью справиться как с городом, так и с деревней". Но, "к сожалению, у него логотип Lada".

Lada 4x4

За Нивой идет Daewoo Matiz. Уиллс считает, что это "забытая жемчужина рынка хэтчбеков конца 90-х". У него было два крутых качества – экономичность, а также легкое и безопасное управление даже при полной загрузке салона. Но, несмотря на все свои достоинства, Матиз не смог спасти Daewoo от её тяжелого положения.

Daewoo Matiz

Замыкает "ТОП-3" кей-родстер Daihatsu Copen. Когда этот двухместный спортивный автомобиль появился на рынке в 2002 году, он удивил многих. Компания Copen предложила современную складную алюминиевую крышу и малый вес в сочетании с экономичным, но резвым 3-цилиндровым турбомотором объемом 600 куб. см. Автомобиль давал уникальный опыт вождения, но почему его производителя назвали "мусорным" – неизвестно.

Daihatsu Copen

Также в антирейтинг вошли культовый DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее", суперкар Vector W8, Bricklin SV-1, необычный кросс Matra Rancho и шутинг-брейк Reliant Scimitar GTE.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили Ладу Ниву на "блатных" номерах.