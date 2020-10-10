Названы 9 самых быстрых автомобилей современности
В сети опубликовали список самых быстрых автомобилей в мире на сегодняшний день. В него вошли 9 машин, причем все они, как ни странно, являются гиперкарами.
Рейтинг составил сайт GTsprit. За основу американские журналисты взяли данные о разгонах автомобилей на тестовых полигонах.
В итоге, в рейтинг были включены машины, чья скорость составляет более 380 км/ч и доходит до умопомрачительных 490 км/ч.
Koenigsegg CCR – 387 км/ч
McLaren F1 – 391 км/ч
Bugatti Veyron 16.4 – 408 км/ч
SSC Ultimate Aero TT – 410 км/ч
Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/ч
Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч
Hennessey Venom GT – 435 км/ч
Koenigsegg Agera RS – 444 км/ч
Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 км/ч
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