Названы 9 самых быстрых автомобилей современности

В сети опубликовали список самых быстрых автомобилей в мире на сегодняшний день. В него вошли 9 машин, причем все они, как ни странно, являются гиперкарами.

Рейтинг составил сайт GTsprit. За основу американские журналисты взяли данные о разгонах автомобилей на тестовых полигонах.

В итоге, в рейтинг были включены машины, чья скорость составляет более 380 км/ч и доходит до умопомрачительных 490 км/ч.

Koenigsegg CCR – 387 км/ч

McLaren F1 – 391 км/ч

Bugatti Veyron 16.4 – 408 км/ч

SSC Ultimate Aero TT – 410 км/ч

Hennessey Venom GT Spyder – 427 км/ч

Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч

Hennessey Venom GT – 435 км/ч

Koenigsegg Agera RS – 444 км/ч

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 км/ч

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