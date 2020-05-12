Toyota откровенно удивила: 10 самых популярных авто в мире

К середине 2020-го аналитики окончательно подвели итоги глобальных продаж автомобилей за прошлый год. Благодаря опубликованной статистике, была составлена десятка самых популярных машин в мире.

Как посчитал портал BSCB (Best Selling Car Blog), который специализируется на мониторинге продаж транспорта по всей планете, в общей сложности в 2019 году было продано свыше 65,5 млн легковых авто (статистика охватывает 140 стран). При этом самой востребованной моделью стала (вот уже 15 год подряд) Toyota Corolla. На её счету – почти 1,5 млн проданных экземпляров.

Volkswagen T-Cross - самая популярная модель Best Selling Car Blog

На втором и третьем месте расположились пикап Ford F-Series и Toyota RAV4. На их счету в среднем по миллиону проданных единиц. РАВ4 удивил здесь многих – мало кто ждал от него таких цифр. В целом же ТОП-10 выглядит следующим образом:

Toyota Corolla – 1 428 932 ед. Ford F-Series – 1 070 348 Toyota RAV4 – 961 918 Honda CR-V – 832 237 Honda Civic – 817 902 Volkswagen Tiguan – 770 084 Nissan X-Trail – 761 081 Ram 1500/2500/3500 – 754 172 Nissan Sylphy – 729 218 Volkswagen Polo – 724 508

Отдельно специалисты отметили Volkswagen T-Cross – он стал самой популярной новинкой прошлого года. Построенный на базе вышеупомянутого Polo новый кроссовер разошёлся тиражом примерно в 180 000 ед.

Volkswagen T-Cross - самая востребованная новинка Best Selling Car Blog

Ранее OBOZREVATEL публиковал Названы лучшие б/у автомобили до 4000 долларов.