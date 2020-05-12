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12 мая • обновлено в 18:08
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Toyota откровенно удивила: 10 самых популярных авто в мире

1.1т
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К середине 2020-го аналитики окончательно подвели итоги глобальных продаж автомобилей за прошлый год. Благодаря опубликованной статистике, была составлена десятка самых популярных машин в мире.

Как посчитал портал BSCB (Best Selling Car Blog), который специализируется на мониторинге продаж транспорта по всей планете, в общей сложности в 2019 году было продано свыше 65,5 млн легковых авто (статистика охватывает 140 стран). При этом самой востребованной моделью стала (вот уже 15 год подряд) Toyota Corolla. На её счету – почти 1,5 млн проданных экземпляров.

Volkswagen T-Cross - самая популярная модель

Volkswagen T-Cross - самая популярная модель

Best Selling Car Blog

На втором и третьем месте расположились пикап Ford F-Series и Toyota RAV4. На их счету в среднем по миллиону проданных единиц. РАВ4 удивил здесь многих – мало кто ждал от него таких цифр. В целом же ТОП-10 выглядит следующим образом:

  1. Toyota Corolla – 1 428 932 ед.

  2. Ford F-Series – 1 070 348

  3. Toyota RAV4 – 961 918

  4. Honda CR-V – 832 237

  5. Honda Civic – 817 902

  6. Volkswagen Tiguan – 770 084

  7. Nissan X-Trail – 761 081

  8. Ram 1500/2500/3500 – 754 172

  9. Nissan Sylphy – 729 218

  10. Volkswagen Polo – 724 508

Отдельно специалисты отметили Volkswagen T-Cross – он стал самой популярной новинкой прошлого года. Построенный на базе вышеупомянутого Polo новый кроссовер разошёлся тиражом примерно в 180 000 ед.

Volkswagen T-Cross - самая востребованная новинка

Volkswagen T-Cross - самая востребованная новинка

Best Selling Car Blog

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota Ford Volkswagen Honda Nissan
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