Названы 10 самых популярных автомобилей в мире в 2020 году

Аналитический портал focus2move.com опубликовал результаты продаж автомобилей в мире за первое полугодие 2020 года. Как и прежде (вот уже как на протяжении многих лет), лучше всего показывает себя Toyota.

Самой успешной моделью в мире традиционно является седан/хетчбэк Toyota Corolla. С января по май продажи Corolla составили 520 949 единиц, что всего на 15,4% меньше, чем в прошлом году.

Вторым по популярности автомобилем в мире в первой половине 2020 года стал пикап Ford F-Series (продано 434 791 автомобиль, падение на 19,3%), а на третьем – еще одна модель Toyota, кроссовер RAV4. (425,8 тыс. экземпляров; -4,4%). За ним следуют Honda Civic, которая расположилась на 4-м месте (305 803; -26,2%), а также Chevrolet Silverado (294 263; + 2,3%), который замкнул пятерку самых успешных моделей.

Ford F-150 - третье по популярности авто в мире. Фото: Ford

Остальная же пятерка выглядит следующим образом: Honda CR-V (292 193 проданных автомобиля), RAM (283 672), Toyota Camry (275 360), VW Tiguan (261 874) и VW Golf (215 084), который по-прежнему остается бестселлером в Европе.

Как видно, абсолютно все автомобили показали падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что неудивительно на фоне пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине впервые было зафиксировано резкое падение спроса на электромобили.