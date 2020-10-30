Названы 10 самых ликвидных автомобилей по прошествии 5 лет эксплуатации

Американские эксперты составили рейтинг десяти самых ликвидных автомобилей. В него вошли машины, которые обладают максимальной остаточной стоимостью после 5 лет эксплуатации.

Соответствующее исследование провел сайт CarEdge. Его рейтинг базируется на основе анализа объявлений о продаже почти 200 млн машин, при этом во внимание брались модели, которые присутствуют на рынке как минимум с 2015 года (более новые модели пока еще не имеют достаточно данных для точного расчета их амортизации).

И хотя эти модели касаются рынка США, стоить отметить, что большая часть из них представлена и в Украине. Особенно в качестве подержанных авто, которые привозят с американских аукционов.

Mazda6

Mazda6 Mazda

Цена нового авто: $24 889

Цена на пятый год: $12 978

Амортизация: $11 911

Остаточная стоимость: 50,2%

Toyota Camry

Toyota Camry Toyota

Цена нового авто: $25 976

Цена на пятый год: $13 572

Амортизация: $12 404

Остаточная стоимость: 50,9%

Subaru Legacy

Subaru Legacy Subaru

Цена нового авто: $24 879

Цена на пятый год: $13 284.

Амортизация: $11 595

Остаточная стоимость: 51,3%

Kia Forte

Kia Forte Kia

Цена нового авто: $17 325

Цена на пятый год: $9 441

Амортизация: $7 884

Остаточная стоимость: 51,5%

Toyota Yaris

Toyota Yaris Toyota

Цена нового авто: $17 307

Цена на пятый год: $9 330

Амортизация: $7 977

Остаточная стоимость: 51,9%

Honda Accord

Honda Accord Honda

Цена нового авто: $26 681

Цена на пятый год: $14 538

Амортизация: $12 143

Остаточная стоимость: 52,8%

Mazda3

Mazda3 Mazda

Цена нового авто: $21 365

Цена на пятый год: $11 990

Амортизация: $9 375

Остаточная стоимость: 53,9%

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Volkswagen

Цена нового авто: $23 315

Цена на пятый год: $13 225

Амортизация: $10 090

Остаточная стоимость: 54,7%

Honda Civic

Honda Civic Honda

Цена нового авто: $21 139 долларов.

Цена на пятый год: $12 832.

Амортизация: $8 307

Остаточная стоимость: 58,5%

Toyota Corolla

Toyota Corolla Toyota Corolla

Цена нового авто: $18 867

Цена на пятый год: $11 662

Амортизация: $7 205

Остаточная стоимость: 60,0%

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новых малоизвестных автомобилях ЗАЗ. Это те машины, которые могли отправиться в производство, но все же не появились на дорогах.