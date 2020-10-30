Названы 10 самых ликвидных автомобилей по прошествии 5 лет эксплуатации
Американские эксперты составили рейтинг десяти самых ликвидных автомобилей. В него вошли машины, которые обладают максимальной остаточной стоимостью после 5 лет эксплуатации.
Соответствующее исследование провел сайт CarEdge. Его рейтинг базируется на основе анализа объявлений о продаже почти 200 млн машин, при этом во внимание брались модели, которые присутствуют на рынке как минимум с 2015 года (более новые модели пока еще не имеют достаточно данных для точного расчета их амортизации).
И хотя эти модели касаются рынка США, стоить отметить, что большая часть из них представлена и в Украине. Особенно в качестве подержанных авто, которые привозят с американских аукционов.Mazda6
Цена нового авто: $24 889
Цена на пятый год: $12 978
Амортизация: $11 911
Остаточная стоимость: 50,2%Toyota Camry
Цена нового авто: $25 976
Цена на пятый год: $13 572
Амортизация: $12 404
Остаточная стоимость: 50,9%Subaru Legacy
Цена нового авто: $24 879
Цена на пятый год: $13 284.
Амортизация: $11 595
Остаточная стоимость: 51,3%Kia Forte
Цена нового авто: $17 325
Цена на пятый год: $9 441
Амортизация: $7 884
Остаточная стоимость: 51,5%Toyota Yaris
Цена нового авто: $17 307
Цена на пятый год: $9 330
Амортизация: $7 977
Остаточная стоимость: 51,9%Honda Accord
Цена нового авто: $26 681
Цена на пятый год: $14 538
Амортизация: $12 143
Остаточная стоимость: 52,8%Mazda3
Цена нового авто: $21 365
Цена на пятый год: $11 990
Амортизация: $9 375
Остаточная стоимость: 53,9%Volkswagen Golf
Цена нового авто: $23 315
Цена на пятый год: $13 225
Амортизация: $10 090
Остаточная стоимость: 54,7%Honda Civic
Цена нового авто: $21 139 долларов.
Цена на пятый год: $12 832.
Амортизация: $8 307
Остаточная стоимость: 58,5%Toyota Corolla
Цена нового авто: $18 867
Цена на пятый год: $11 662
Амортизация: $7 205
Остаточная стоимость: 60,0%
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новых малоизвестных автомобилях ЗАЗ. Это те машины, которые могли отправиться в производство, но все же не появились на дорогах.