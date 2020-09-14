Названы 10 автомобилей, у которых часто ломается кондиционер

Американские эксперты проверили автомобили на предмет надежности кондиционеров и отобрали 10 машин, у которых столь важная система оснащения выходит из строя чаще всего.

Соответствующее исследование провела организация Consumer Reports.

Конечно, рано или поздно в любом автомобиле кондиционер может сломаться (чаще всего к этому приводит утечка фреона, повреждение компрессора или неисправный конденсатор), однако в данный рейтинг вошли автомобили, которые сталкиваются с этой проблемой слишком рано – некоторые из них ремонтируются на пробеге до 32000 км, при том что в среднем кондиционер выходит из строя после 160 000 км.

У каких авто рано выходит из строя кондиционер. cars.com

Автомобили, у которых чаще всего ломается кондиционер

Mazda CX-3

Год выпуска – 2016

Проблема возникает на 35 000 – 80 000 км

GMC Acadia

Год выпуска – 2012 – 2016

Проблема возникает на 70 000 – 140 000 км

Chevrolet Traverse

Год выпуска – 2012 – 2015

Проблема возникает на 40 000 – 90 000 км.

Buick Enclave

Год выпуска – 2012 – 2015

Проблема возникает на 110 000 – 170 000 км.

Ford Mustang

Год выпуска – 2015 – 2016

Проблема возникает на 25 000 – 55 000 км.

Hyundai Santa Fe

Год выпуска – 2013-2014

Проблема возникает на 100 000 – 160 000 км.

Alfa Romeo Giulia

Год выпуска – 2017

Проблема возникает на 25 000 – 50 000 км

Volkswagen Jetta

Год выпуска – 2012.

Проблема возникает на 90 000 – 205 000 км.

Chevrolet Tahoe / GMC Yukon

Год выпуска – 2015

Проблема возникает на 100 000 – 140 000 км.

Tesla Model X

Год выпуска – 2016.

Проблема возникает на 37 000 – 75 000 км.

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