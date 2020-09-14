Названы 10 автомобилей, у которых часто ломается кондиционер

Американские эксперты проверили автомобили на предмет надежности кондиционеров и отобрали 10 машин, у которых столь важная система оснащения выходит из строя чаще всего.
Соответствующее исследование провела организация Consumer Reports.
Конечно, рано или поздно в любом автомобиле кондиционер может сломаться (чаще всего к этому приводит утечка фреона, повреждение компрессора или неисправный конденсатор), однако в данный рейтинг вошли автомобили, которые сталкиваются с этой проблемой слишком рано – некоторые из них ремонтируются на пробеге до 32000 км, при том что в среднем кондиционер выходит из строя после 160 000 км.
Автомобили, у которых чаще всего ломается кондиционер
Mazda CX-3
Год выпуска – 2016
Проблема возникает на 35 000 – 80 000 км
GMC Acadia
Год выпуска – 2012 – 2016
Проблема возникает на 70 000 – 140 000 км
Chevrolet Traverse
Год выпуска – 2012 – 2015
Проблема возникает на 40 000 – 90 000 км.
Buick Enclave
Год выпуска – 2012 – 2015
Проблема возникает на 110 000 – 170 000 км.
Ford Mustang
Год выпуска – 2015 – 2016
Проблема возникает на 25 000 – 55 000 км.
Hyundai Santa Fe
Год выпуска – 2013-2014
Проблема возникает на 100 000 – 160 000 км.
Alfa Romeo Giulia
Год выпуска – 2017
Проблема возникает на 25 000 – 50 000 км
Volkswagen Jetta
Год выпуска – 2012.
Проблема возникает на 90 000 – 205 000 км.
Chevrolet Tahoe / GMC Yukon
Год выпуска – 2015
Проблема возникает на 100 000 – 140 000 км.
Tesla Model X
Год выпуска – 2016.
Проблема возникает на 37 000 – 75 000 км.
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