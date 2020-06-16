Назван самый надежный кроссовер с пробегом 100 000 км

Стас Сидилев Новости 14:18, 16.06.2020

Эксперты проверили несколько современных моделей компактных кроссоверов, чтобы выбрать лучших и самых надежных. Автомобили преодолели по 100 000 км, но многих из них еще можно купить новыми.

Специалисты немецкого AutoBild совместно с организацией TUV подробно изучили маленькие кроссоверы на предмет надежности и возникновения технических проблем. В итоге составили рейтинг машин, где для каждой модели привели процент автомобилей с поломками на 100% машин.

Первое место занял кроссовер Mazda CX-3 с 2,7% неполадок. Среди проверенных авто эта модель оказалась наиболее надежной. В целом в исследовании наиболее распространенными поломками для многих SUV оказались проблемы с амортизаторами и пружинами, тормозной системой, утечки масла, неполадки светотехники.

Компактный Suzuki SX4 оказался одним из наиболее надежных SUV, который еще можно купить новым
Suzuki

Самые надежные кроссоверы с пробегом 100 000 км:

  1. Mazda CX-3 – 2.7%

  2. Audi Q3 – 2.9%

  3. Suzuki SX4 – 3.3%

  4. Suzuki Vitara – 3.8%

  5. Opel Mokka – 3.9%

  6. BMW X1 – 4.4%

  7. Mitsubishi ASX – 4.6%

  8. Renault Captur – 4.6%

  9. Nissan Qashqai – 5.4%

  10. Mini Contryman – 5.5%

  11. Renault Kadjar – 5.5%

  12. Skoda Yeti – 5.8%

  13. Ford EcoSport – 6%

  14. Nissan Juke – 6%

  15. Peugeot 2008 – 6.1%

  16. Renault Duster – 11.7%

Opel Mokka попал в первую пятерку
Opel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы наиболее надежные современные автомобили.

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