Назван самый надежный кроссовер с пробегом 100 000 км
Эксперты проверили несколько современных моделей компактных кроссоверов, чтобы выбрать лучших и самых надежных. Автомобили преодолели по 100 000 км, но многих из них еще можно купить новыми.
Специалисты немецкого AutoBild совместно с организацией TUV подробно изучили маленькие кроссоверы на предмет надежности и возникновения технических проблем. В итоге составили рейтинг машин, где для каждой модели привели процент автомобилей с поломками на 100% машин.
Первое место занял кроссовер Mazda CX-3 с 2,7% неполадок. Среди проверенных авто эта модель оказалась наиболее надежной. В целом в исследовании наиболее распространенными поломками для многих SUV оказались проблемы с амортизаторами и пружинами, тормозной системой, утечки масла, неполадки светотехники.
Самые надежные кроссоверы с пробегом 100 000 км:
Mazda CX-3 – 2.7%
Audi Q3 – 2.9%
Suzuki SX4 – 3.3%
Suzuki Vitara – 3.8%
Opel Mokka – 3.9%
BMW X1 – 4.4%
Mitsubishi ASX – 4.6%
Renault Captur – 4.6%
Nissan Qashqai – 5.4%
Mini Contryman – 5.5%
Renault Kadjar – 5.5%
Skoda Yeti – 5.8%
Ford EcoSport – 6%
Nissan Juke – 6%
Peugeot 2008 – 6.1%
Renault Duster – 11.7%
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы наиболее надежные современные автомобили.