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Назван самый надежный кроссовер с пробегом 100 000 км

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
2,9 т.
Кроссовер Mazda CX-3 забрался на вершину рейтинга

Кроссовер Mazda CX-3 забрался на вершину рейтинга

Эксперты проверили несколько современных моделей компактных кроссоверов, чтобы выбрать лучших и самых надежных. Автомобили преодолели по 100 000 км, но многих из них еще можно купить новыми.

Специалисты немецкого AutoBild совместно с организацией TUV подробно изучили маленькие кроссоверы на предмет надежности и возникновения технических проблем. В итоге составили рейтинг машин, где для каждой модели привели процент автомобилей с поломками на 100% машин.

Первое место занял кроссовер Mazda CX-3 с 2,7% неполадок. Среди проверенных авто эта модель оказалась наиболее надежной. В целом в исследовании наиболее распространенными поломками для многих SUV оказались проблемы с амортизаторами и пружинами, тормозной системой, утечки масла, неполадки светотехники.

Компактный Suzuki SX4 оказался одним из наиболее надежных SUV, который еще можно купить новым

Компактный Suzuki SX4 оказался одним из наиболее надежных SUV, который еще можно купить новым

Самые надежные кроссоверы с пробегом 100 000 км:

  1. Mazda CX-3 – 2.7%

  2. Audi Q3 – 2.9%

  3. Suzuki SX4 – 3.3%

  4. Suzuki Vitara – 3.8%

  5. Opel Mokka – 3.9%

  6. BMW X1 – 4.4%

  7. Mitsubishi ASX – 4.6%

  8. Renault Captur – 4.6%

  9. Nissan Qashqai – 5.4%

  10. Mini Contryman – 5.5%

  11. Renault Kadjar – 5.5%

  12. Skoda Yeti – 5.8%

  13. Ford EcoSport – 6%

  14. Nissan Juke – 6%

  15. Peugeot 2008 – 6.1%

  16. Renault Duster – 11.7%

Opel Mokka попал в первую пятерку

Opel Mokka попал в первую пятерку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы наиболее надежные современные автомобили.

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