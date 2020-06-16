Назван самый надежный кроссовер с пробегом 100 000 км

Эксперты проверили несколько современных моделей компактных кроссоверов, чтобы выбрать лучших и самых надежных. Автомобили преодолели по 100 000 км, но многих из них еще можно купить новыми.

Специалисты немецкого AutoBild совместно с организацией TUV подробно изучили маленькие кроссоверы на предмет надежности и возникновения технических проблем. В итоге составили рейтинг машин, где для каждой модели привели процент автомобилей с поломками на 100% машин.

Первое место занял кроссовер Mazda CX-3 с 2,7% неполадок. Среди проверенных авто эта модель оказалась наиболее надежной. В целом в исследовании наиболее распространенными поломками для многих SUV оказались проблемы с амортизаторами и пружинами, тормозной системой, утечки масла, неполадки светотехники.

Компактный Suzuki SX4 оказался одним из наиболее надежных SUV, который еще можно купить новым

Самые надежные кроссоверы с пробегом 100 000 км:

Mazda CX-3 – 2.7% Audi Q3 – 2.9% Suzuki SX4 – 3.3% Suzuki Vitara – 3.8% Opel Mokka – 3.9% BMW X1 – 4.4% Mitsubishi ASX – 4.6% Renault Captur – 4.6% Nissan Qashqai – 5.4% Mini Contryman – 5.5% Renault Kadjar – 5.5% Skoda Yeti – 5.8% Ford EcoSport – 6% Nissan Juke – 6% Peugeot 2008 – 6.1% Renault Duster – 11.7%

Opel Mokka попал в первую пятерку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы наиболее надежные современные автомобили.