Назад в СССР: в России открыли автосалон с советскими авто
В России открыли очень необычный автомобильный салон. Судя по его направленности, шоу-рум ориентирован на тех, кто ностальгирует по СССР и является большим почитателем автопрома распавшейся страны.
В новом российском автосалоне представлены автомобили ГАЗ, ВАЗ и АЗЛК (Москвич), которые были выпущены еще в Союзе. В нём довольно большой выбор "Волг", "копеек", "Нив" и других знаменитых моделей.
Возраст большей части автомобилей превышает 30-40 лет, но при этом они пребывают в идеальном состоянии. У львиной доли из них минимальный пробег, а некоторые из экземпляров и вовсе почти новые.
Ещё одна важная деталь – машины аутентичные, без каких-либо "колхозных" доработок. Во всяком случае, так утверждается.
Как отмечает AutoConsalting, такой автосалон появился на свет благодаря одному коллекционеру. Долгое время он собирал избранные советские автомобили (отличное состояние, минимальный пробег), а теперь решил их продать вот таким образом.
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