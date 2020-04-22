Назад в СССР: в России открыли автосалон с советскими авто

В России открыли очень необычный автомобильный салон. Судя по его направленности, шоу-рум ориентирован на тех, кто ностальгирует по СССР и является большим почитателем автопрома распавшейся страны.

В новом российском автосалоне представлены автомобили ГАЗ, ВАЗ и АЗЛК (Москвич), которые были выпущены еще в Союзе. В нём довольно большой выбор "Волг", "копеек", "Нив" и других знаменитых моделей.

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Возраст большей части автомобилей превышает 30-40 лет, но при этом они пребывают в идеальном состоянии. У львиной доли из них минимальный пробег, а некоторые из экземпляров и вовсе почти новые.

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Ещё одна важная деталь – машины аутентичные, без каких-либо "колхозных" доработок. Во всяком случае, так утверждается.

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Автосалон советских автомобилей autoconsulting.com.ua

Как отмечает AutoConsalting, такой автосалон появился на свет благодаря одному коллекционеру. Долгое время он собирал избранные советские автомобили (отличное состояние, минимальный пробег), а теперь решил их продать вот таким образом.

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