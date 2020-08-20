Навигатор обманул водителя грузовика, и тот упал в реку

Стас Сидилев Новости 18:30, 20.08.2020

Водитель 40-тонной фуры с тяжелым грузом провалился в реку в штате Миссури, США. Он доверился навигатору, который проложил маршрут через старый мост.

Как только водитель подъехал к реке, под его весом конструкция тут же обрушилась. Мужчина не пострадал, но потерял весь груз, который перевозил в другой штат.

В ДТП водитель попал после того, как решил объехать пробку на федеральном шоссе и построил новый маршрут в навигаторе. Система GPS порекомендовала проехать по мосту через реку.

Грузовик провалился сразу, как только заехал на мост.
Фото: Twitter Ashley Eddy KRCG 13

В полиции считают это обстоятельство странным, ведь в навигационных системах для грузовиков эта дорога не должна предлагаться как часть возможного маршрута – максимальный допустимый вес на мосту составлял 5 тонн.

Мост был в хорошем состоянии, но рассчитан только на 5 тонн.
Фото: Twitter Ashley Eddy KRCG 13

Ранее OBOZREVATEL показывал видео с обрушением моста под тяжелым грузовиком УРАЛ.

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