Настоящий самосуд: в Киеве неизвестный изуродовал авто за парковку

В Киеве вандал напал на автомобиль за неправильную парковку. Фото: Facebook Типичный Киев

В Киеве на улице Генеала Геннадия Воробьева (Курской) неизвестный изуродовал автомобиль Skoda Fabia Combi. Транспортное средство подлежит ремонту, но получило серьезные повреждения.

Как сообщили в сообществе Типичный Киев в Facebook, это произошло из-за неправильной парковки машины. Неравнодушный прохожий решил таким образом наказать владельца автомобиля. На правой стороне кузова – каракули краской, в дверных проемах монтажная пена, а две покрышки изрезаны острым предметом.

В соцсети показали Skoda Fabia, которую наказали за парковку. Фото: Facebook Типичный Киев

Похоже, автомобилю доставалось несколько раз. Фото: Facebook Типичный Киев

Интересно, что на фото старая Шкода Фабия стоит как минимум в двух местах. Возможно, владельцу достается уже не впервые. Похоже, что покрышки были спущены отдельно от ситуации, в которой на кузове появилось граффити и монтажная пена.

Старая Skoda Fabia лишилась как минимум двух покрышек. Фото: Facebook Типичный Киев

Дверные проемы автомобиля заполнены монтажной пеной. Фото: Facebook Типичный Киев

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на происшествие. Кто-то считает, что, несмотря на нарушение правил парковки, такие ситуации должны регулировать соответствующие органы, и никто не вправе портить чужое имущество – таких пользователей большинство. Другие считают, что в качестве наказания можно прибегнуть и к более жестким методам, после которых транспортное средство будет невозможно отремонтировать.

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о нескольких десятках угнанных автомобилей, которые проделали путь от Канады до Италии. Машины планировали продать в Ливии и Турции.