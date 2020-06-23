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Настоящий самосуд: в Киеве неизвестный изуродовал авто за парковку

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
4,3 т.
В Киеве вандал напал на автомобиль за неправильную парковку. Фото: Facebook Типичный Киев

В Киеве вандал напал на автомобиль за неправильную парковку. Фото: Facebook Типичный Киев

В Киеве на улице Генеала Геннадия Воробьева (Курской) неизвестный изуродовал автомобиль Skoda Fabia Combi. Транспортное средство подлежит ремонту, но получило серьезные повреждения.

Как сообщили в сообществе Типичный Киев в Facebook, это произошло из-за неправильной парковки машины. Неравнодушный прохожий решил таким образом наказать владельца автомобиля. На правой стороне кузова – каракули краской, в дверных проемах монтажная пена, а две покрышки изрезаны острым предметом.

В соцсети показали Skoda Fabia, которую наказали за парковку.

В соцсети показали Skoda Fabia, которую наказали за парковку. Фото: Facebook Типичный Киев

Похоже, автомобилю доставалось несколько раз.

Похоже, автомобилю доставалось несколько раз. Фото: Facebook Типичный Киев

Интересно, что на фото старая Шкода Фабия стоит как минимум в двух местах. Возможно, владельцу достается уже не впервые. Похоже, что покрышки были спущены отдельно от ситуации, в которой на кузове появилось граффити и монтажная пена.

Старая Skoda Fabia лишилась как минимум двух покрышек.

Старая Skoda Fabia лишилась как минимум двух покрышек. Фото: Facebook Типичный Киев

Дверные проемы автомобиля заполнены монтажной пеной.

Дверные проемы автомобиля заполнены монтажной пеной. Фото: Facebook Типичный Киев

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на происшествие. Кто-то считает, что, несмотря на нарушение правил парковки, такие ситуации должны регулировать соответствующие органы, и никто не вправе портить чужое имущество – таких пользователей большинство. Другие считают, что в качестве наказания можно прибегнуть и к более жестким методам, после которых транспортное средство будет невозможно отремонтировать.

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Facebook Типичный Киев

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о нескольких десятках угнанных автомобилей, которые проделали путь от Канады до Италии. Машины планировали продать в Ливии и Турции.

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