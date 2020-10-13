Настоящий бэтмобиль из Украины стал звездой в Монако

В сети появилось видео с бэтмобилем, который недавно был доставлен из Украины в Монако. Как следует из ролика, автомобиль стал местной звездой и принял участие в съемках.

Видео опубликовал instagram-аккаунт luxcar_of_ua. На кадрах видно, что необычное авто снимают на камеру из багажника другой машины – судя по всему, бэтмобиль решили сделать звездой видеоролика или же видеообзора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бэтмобиль из Украины сняли на видео в Монако. Скриншот публикации

Ранее OBOZREVATEL уже писал об этом бэтмобиле. Это оригинальная машина из фильма "Бэтмен" 1989 года, которая изначально была доставлена из Литвы в Украину для реставрации (именно поэтому у нее номера Киевской области). После ремонта бэтмобиль должны были отправить к владельцу в Монако еще весной, однако из-за коронавируса доставку отложили. Свой необычный автомобиль хозяин получил лишь на прошлой неделе.

Бэтмобиль из Украины, замеченный в Монако ранее. topgir.com.ua

Базируется бэтмобиль на платформе Chevrolet Caprice, за движение машины отвечает двигатель V12 от BMW 750i 1994 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине появился необычный электрический кроссовер из Китая за 17 000 долларов.