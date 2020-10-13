Настоящий бэтмобиль из Украины стал звездой в Монако

В сети появилось видео с бэтмобилем, который недавно был доставлен из Украины в Монако. Как следует из ролика, автомобиль стал местной звездой и принял участие в съемках.

Видео опубликовал instagram-аккаунт luxcar_of_ua. На кадрах видно, что необычное авто снимают на камеру из багажника другой машины – судя по всему, бэтмобиль решили сделать звездой видеоролика или же видеообзора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ранее OBOZREVATEL уже писал об этом бэтмобиле. Это оригинальная машина из фильма "Бэтмен" 1989 года, которая изначально была доставлена из Литвы в Украину для реставрации (именно поэтому у нее номера Киевской области). После ремонта бэтмобиль должны были отправить к владельцу в Монако еще весной, однако из-за коронавируса доставку отложили. Свой необычный автомобиль хозяин получил лишь на прошлой неделе.

Базируется бэтмобиль на платформе Chevrolet Caprice, за движение машины отвечает двигатель V12 от BMW 750i 1994 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине появился необычный электрический кроссовер из Китая за 17 000 долларов.