Наследника классического Defender показали во всей красе

Британская компания Ineos Automotive поделилась первыми официальными иллюстрациями и информацией о своем детище – внедорожнике Grenadier.

Мы уже рассказывали о британском старт-апе Ineos Automotive, который решил возродить классический рамный внедорожник Land Rover Defender прежних лет. Для реализации этих планов были задействованы специалисты австрийской компании Magna Steyr, создававшие в свое время не менее культовый вездеход Mercedes-Benz G-Class.

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

И вот, спустя полгода, компания Ineos Automotive показала первые официальные иллюстрации своего детища. Инициатор и руководитель проекта, сэр Джим Рэтклифф, назвал вездеход в честь одного из лондонских пабов, где ему впервые пришла мысль о создании машины.

Инициатор проекта, сэр Джим Рэтклифф у лондонского бара Grenadier в окружении вездеходов Land Rover разных лет. Фото: ineos.com

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

Внешне Ineos Grenadier и оригинальный Defender очень похожи. Формы кузова красноречиво свидетельствуют о его утилитарном назначении. Спереди автомобиль украшает массивный черный бампер, круглые фары, а дополнительная пара фар имплантирована в облицовку радиатора. Grenadier постарались сделать максимально прочным.

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

Например, на передних крыльях можно спокойно сидеть, а планки на крыше позволяют размещать багаж без дополнительный креплений. Запасное колесо крепится к задней двери, а по соседству установили лестницу для доступа на крышу. За разработку прочной рамы, полноприводного шасси и подвески отвечали специалисты Magna Steyr.

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

Работы над интерьером еще не закончены, но по словам представителей Ineos, в дизайне будет немало деталей от автомобилей марки BMW. Кроме того, "Баварский моторный завод" обеспечит новинку 3-литровым 6-цилиндровым мотором с турбонаддувом, работающим в паре в 8-ступенчатой коробкой передач от ZF. В стандартную комплектацию войдет механический центральный дифференциал, а блокировки будут доступны в качестве опции.

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

Автомобиль будет доступен в двух вариантах – с цельнометаллическим 5-дверным кузовом и пикапом на его базе. В ближайшие 12 месяцев компания намерена провести серию испытаний при участии специалистов Magna Steyr. За это время планируется преодолеть в различных дорожных условиях порядка 1,8 млн км.

2021 Ineos Grenadier. Фото: ineos.com

По предварительным подсчетам, стоимость Ineos Grenadier будет стартовать с отметки в $30 тыс., а основными конкурентами рассматриваются Land Rover Defender нового поколения и Jeep Wrangler.

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