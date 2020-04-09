Наследие СССР: на какие маршруты до сих пор выходят ЛАЗы и Икарусы

ЛАЗ и Ikarus – самые массовые автобусы в СССР. Однако увидеть (и даже почувствовать на себе) такие машины в работе можно было ещё долгое время и после распада Союза.

В Украине автобусы этих марок часто выходили на городские, пригородные и междугородние маршруты вплоть до середины 2000-х годов, пока их не заменили "Эталонами", "Богданами" и подержанными "немцами", пригнанными из Европы. Тем не менее, некоторые автопарки до сих пор нерентабельны, они не в состоянии обновить всю технику, поэтому используют ЛАЗы и Икарусы по сей день – на пригородных маршрутах.

Слева - Ikarus 250, справа - ЛАЗ-695.

Да, встречаются такие машины уже редко, и всё же они ещё в строю, несмотря на то, что в большинстве своем уже разменяли третий десяток лет. Хотя состояние их, конечно, оставляет желать лучшего.

На основе поиска данных на сайте по заказу онлайн-билетов bus.com.ua (данный ресурс указывает к каждому рейсу автобус, который будет подан) редакция OBOZREVATEL решила показать, что те автобусы, которые, казалось бы, должны были давно списать, до сих пор осуществляют пассажирские перевозки. Ниже приведены примеры маршрутов, которые обслуживают ЛАЗ и Ikarus.

Автобусы ЛАЗ

ЛАЗ-695 autosite.ua

Львовских автобусов на самом деле осталось ещё много. Например, несколько единиц ЛАЗ-695Н курсируют из Херсона в близлежащие села (в частности, по маршрутам Херсон-Никольское, Херсон-Петровское, Херсон-Федоровка, Херсон-Ивановка, Херсон-Садовое, Херсон-Ингулец, Херсон-Правдино, Херсон-Ивановка, и т.д).

ЛАЗ-695Н - один из автобусов-долгожителей. Выпускался Львовским автобусным заводом с 1974 по 2010 годы (после распада СССР - небольшими партиями) autosite.ua

Кроме того, ЛАЗ-695 ходят также по маршрутам Александрия-Попельнастое (Кировоградская область), Житомир-Новые Салы, Новая Каховка-Чернянка (Херсонская область) и Коростень-Емильчино (Житомирская область).

ЛАЗ-699 autocentre.ua

А вот из Славуты, что в Хмельницкой области, в некоторые соседние населенные пункты (Славута-Романины, Славута-Нетешин, Славута Острог) предлагается уехать, среди прочего, на ЛАЗ-699. Точно такая же модель автобуса значится и на маршрутах Винница-Чемеровцы, Кременчуг-Купьеватое (Полтавская область), Херсон-Малые Копаны и т.д.

ЛАЗ-4207 nash-transport.com

Встречаются также на пригородных маршрутах и городские (!) автобусы ЛАЗ-4207, который начали выпускать ещё во времена СССР, а закончили – в начале 90-х. В частности, их выпускают на такие сообщения: Херсон-Снигирёвка, Хмельницкий-Чемеровцы и Херсон-Петровка.

Автобусы Ikarus

Ikarus 250 - венгерский междугородний автобус, который выпускался с 1973 по 1996 годы. Активно поставлялся в СССР pinterest.com

В СССР наиболее популярных были две модели автобуса Ikarus – городской Ikarus 280 и междугородний Ikarus 250. Первый уже давно списали все автопарки, а вот второй – ещё "живет". В частности, такие Икарусы работают на следующих маршрутах:

Харьков-Новая Каховка;

Черновцы-Винница;

Ужгород-Санаторий Шаян;

Ужгород-Лопухов;

Днепр-Новотроицкое;

Кременчуг-Желтые Воды (Полтавская и Днепропетровская области);

Нетишин-Тульчин (Хмельницкая и Винницкая области);

Глобине-Романовка (Полтавская и Киевская области).

Ikarus 250 platesmania.com

Как видно, старые автобусы, которые заступили на службу ещё во времена СССР, до сих пор эксплуатируются в Украине (по меньшей мере регулярно используются несколько десятков ЛАЗ и 8 Икарусов). Причём это лишь те, маршруты, которые нам удалось найти – не исключено, что на самом деле их больше. Ну а как долго они ещё будут перевозить украинцев, сказать сложно – возможно, до тех пор, пока полностью не выйдут из строя. К слову, в Прибалтике последний Ikarus сняли с маршрута ещё в феврале 2017 года.

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