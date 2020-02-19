Насколько Sandero и Cayenne в Украине дороже, чем в Европе

В каждой стране новые автомобили оцениваются по разному, и так уж сложилось исторически, что в нашей стране украинские цены на те или иные товары часто сравнивают с европейскими.

В этой связи сайт TopGir решил сравнить цены на новые автомобили в Украине и Европе. Ранее издание публиковало список машин, которые в Старом Свете стоят дороже, чем на украинском рынке, теперь же всё в точности до наоборот.

Насколько украинские ценники на авто отличаются от европейских

В список было включено 9 машин-примеров, которые на украинском рынке стоят дороже, чем у нас (за основу брались автомобили в одинаковой комплектации и с аналогичными двигателями/трансмиссиями). В нём оказались как бюджетные, так и дорогие автомобили – например, Dacia/Renault Sandero и Porsche Cayenne.

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При этом разница в цене была замечена существенная: так, если в случае с Sandero это без малого 800 евро, то в варианте с Cayenne – более 6000 евро. Мало того, есть автомобили, которые в Украине дороже, чем в Европе более чем на 10 000 евро!

Вот как это выглядит в целом:

Автомобили, которые в Украине дороже, чем в ЕС Скриншот сайт topgir.com.ua

Напомним, как ранее OBOZREVATEL, каждое 20 авто в Украине не подлежит перепродажи. Почему так сложилось, читайте в этом материале.

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