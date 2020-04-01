Вся правда о реальном пробеге электромобилей на примере 6 моделей

Британские журналисты из Carwow покатались на полдюжине новых электромобилей, чтобы выяснить, насколько реальный запас хода отличается от заявленного. В случае с некоторыми моделями электрокаров было установлено, что разница в цифрах довольно большая. К сожалению, в худшую сторону.

OBOZREVATEL уже рассказывал об этом тесте, но теперь появились его подробности. В испытании участвовало 6 автомобилей, и не один из них не достиг заявленного производителем пробега. В то же время был установлен один интересный факт (хотя секретом он не является): 5 из 6 машин смогли продолжить движение после того, как их бортовые системы уведомили о том, что батарея разряжена.

Электромобили, которые участвовали в тесте carwow

Тест проводился с условиями, максимально приближенными к реальными (так, как это происходит на практике). Машины зарядили заблаговременно до 100%, а поехали на них лишь с наступлением утра – перед отправлением каждый автомобиль показывал более 95% заряда батареи. Чтобы тест был максимально справедливым, все автомобили были взяты в топовых комплектациях. При этом электрокары все время двигались с одной скоростью и использовали одно и то же оборудование, включая кондиционеры, которые были настроены на одну и ту же температуру.

Электромобили, которые участвовали в тесте Скришот видео

В итоге, испытания показали следующий процент фактического пробега от заявленного: Tesla Model 3 – 78%, Kia e-Niro – 90%, Jaguar I-Pace – 76%, Nissan Leaf – 87%, Audi e-tron – 81%, Mercedes EQC – 75%. Как можно видеть, лучший результат теста показал Kia e-Niro, а худший – Mercedes EQC.

Полностью с данным тестом можно ознакомиться, посмотрев это видео:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что похожий тест провели норвежцы, однако в нём уже участвовало 20 электромобилей.

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