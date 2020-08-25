Насколько авто в Украине дороже немецких по 50 евро

В Украине б/у авто намного дороже, чем в Германии.

Недавно мы показывали лучшие предложения на вторичном рынке в Германии, где автомобили отдают за 50 евро. Теперь пора выяснить, сколько такие же автомобили стоят в Украине.

В немецкой подборке предложения получились разные. Какие-то б/у автомобили были на ходу и в целом находились в удовлетворительном состоянии, другие имели некоторые проблемы с кузовом, а какие-то и вовсе были не на ходу.

Тем не менее, даже за 50 евро в сломанной машине можно найти множество исправных элементов на продажу. Но мы решили изучить украинский рынок на предмет автомобилей в рабочем состоянии.

Ford Fiesta

В Германии за 50 евро предлагают маленький хэтчбек Ford на ходу. Его главная проблема – кузов, который начинает одолевать коррозия. Тем не менее, 50 евро – отличная цена за рабочую машину.

В Германии за Fiesta просят 50 евро, в Украине – более 2000 евро. Фото: auto.ria.com

Украинский эквивалент – Ford Fiesta за 2100 евро. Пробег составляет 130 000 км. По словам владельца, кузов не так давно перекрасили. Возможно, в этом случае у машины нет проблем с ржавчиной.

Ford Ka

Ford Ka приблизительно в 40 раз дороже, чем в Германии. Фото: auto.ria.com

За самый маленький Форд немецкие владельцы просят 50 евро, взамен предлагают автомобиль на ходу в нормальном состоянии. В Украине все то же самое можно получить почти за 2000 евро. Пробег – 80 000 км.

Opel Astra

За Opel Astra в рабочем состоянии просят около 2000 евро. Фото: auto.ria.com

С некоторыми поломками за немецкую машину просят 60 евро. Почти за 2000 евро нечто похожее можно взять и в Украине – автомобиль на ходу, но требует вложений и ремонта. Если сэкономить, можно купить авто за 700 евро. Но в этом случае машина после ДТП и скорее представляет собой набор уцелевших деталей.

Самые дешевые авто в Украине – те, что побывали в ДТП. Фото: auto.ria.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о стоимости самых дешевых авто в Украине.

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