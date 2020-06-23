Нашли в Германии: фото и подробности редкой ЗАЗ Таврия Электро

На просторах интернета AutoOboz обнаружил редкие фотографии и новые подробности о малоизвестной ЗАЗ Таврия Электро – электрической версии легендарной Таврии, которую продавали в Германии в 1990-х годах.

Снимки были найдены на сайте evalbum.com – англоязычном ресурсе, посвященном электромобилям. Интересно, что сами фото появились на этом портале еще в 2008 году, но всё это время они оставались незамеченными. Здесь же владелец раскрыл историю данного авто.

ЗАЗ Таврия Электро - новые фото малоизвестного авто evalbum.com

На фотографии OBOZREVATEL попал совершенно случайно – в контексте поиска новой информации об электрической Таврии. Недавно мы писали, что один из пользователей форума drive2.ru опубликовал рекламную брошюру ЗАЗ Таврии Электро, которая чудом сохранилась. В ней были изложены характеристики машины, а вот о том, откуда вообще взялся этот автомобиль – до сих пор не было известно. Но теперь кое-что прояснилось.

ЗАЗ Таврия Электро - новые фото малоизвестного авто evalbum.com

Оказывается, электрическую ЗАЗ Таврия Электро создали в 1996 году в Германии. Машина поставлялась из Украины как обычній бензиновый хетчбэк, а уже на месте из нее делали электромобиль – переоборудованием занималась дрезденская компания Fridez Solar AG. Продавал электрическую Таврию дилер Lada Deutschland.

ЗАЗ Таврия Электро - ранее фото, отсканированное с рекламной брошюры; drive2.ru

Из-за очень большой цены Таврия Электро не снискал популярность, но несколько экземпляров все же попали на немецкие дороги. И вот один из них изображен на данных фото – его сфотографировали в Деттенхаузене (земля Баден-Вюртемберг, Германия).

Напомним, характеристики у ЗАЗ Таврия Электро были следующие: максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода на одном заряде – 80 км. За движение машины отвечал 16-сильный электромотор, который получал питание от блока свинцовых батарей. Весил автомобиль 1115 кг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как Таврия стала героиней французского журнала.