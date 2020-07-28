Нашли $300 000: полиция "накрыла" склад с автомобильными деталями

В штате Калифорния (США) полиция обнаружила склад с 2000 ворованными автомобильными запчастями. Кроме того, преступники оставили $300 000 наличными.

Основной род деятельности злоумышленников – каталитические нейтрализаторы выхлопных систем, которые они просто вырезали из автомобилей на улице. Больше всего пострадали владельцы гибридных авто, и на это есть причина.

Воры срезали нейтрализаторы для того, чтобы продавать ценные металлы, которые в них содержатся – палладий и родий. Цены на них в последнее время резко подскочили.

$300 000, которые нашла полиция при обыске. Фото: drom.ru

Гибридные автомобили представляли для преступников наибольший интерес, потому что в них выхлопы чище благодаря совместной работе ДВС и электромотора. Из-за этого палладий и родий остаются в лучшем состоянии.

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