Нашли $300 000: полиция "накрыла" склад с автомобильными деталями

Стас Сидилев Новости 14:50, 28.07.2020

В штате Калифорния (США) полиция обнаружила склад с 2000 ворованными автомобильными запчастями. Кроме того, преступники оставили $300 000 наличными.

Основной род деятельности злоумышленников – каталитические нейтрализаторы выхлопных систем, которые они просто вырезали из автомобилей на улице. Больше всего пострадали владельцы гибридных авто, и на это есть причина.

Воры срезали нейтрализаторы для того, чтобы продавать ценные металлы, которые в них содержатся – палладий и родий. Цены на них в последнее время резко подскочили.

$300 000, которые нашла полиция при обыске.
Фото: drom.ru

Гибридные автомобили представляли для преступников наибольший интерес, потому что в них выхлопы чище благодаря совместной работе ДВС и электромотора. Из-за этого палладий и родий остаются в лучшем состоянии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобиль Tesla с помощью специального режима помог найти украденный спорткар Porsche.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

День Крещения Киевской Руси-Украины: история и традиции праздника

Боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины. Фото

Демонстранты под Офисом президента потребовали отменить отвод войск на Донбассе. Фото и видео

Резников – о стрельбе на Донбассе: это не означает нарушения перемирия

Новый карантин, курс доллара и последний месяц заплатить за квартиры: что ждет украинцев в августе