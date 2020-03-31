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31 марта • обновлено в 15:01
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Нарвался на полицию: в России лихачи решили погонять на дороге

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В России в буквальном смысле решили перенести события легендарной гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted 2005 года на реальные дороги.

Таким образом, на улицы города выехали Porsche Cayman, Toyota Supra, Volkswagen Golf GTI и, конечно, знаменитая BMW M3 CTR в серо-синем окрасе. Автомобилю из цифровой вселенной уже исполнилось 15 лет, а модель все еще безошибочно узнается фанатами гоночного жанра.

Только сравните: это – реальный заезд...

Только сравните: это – реальный заезд...

скриншот видео

...а здесь изображен кадр из игры NFS Most Wanted

...а здесь изображен кадр из игры NFS Most Wanted

malavida.com

Ребята превратили гонки по городу в знаменитую игру, которую действительно перенесли в реальную жизнь. В итоге скоростные покатушки даже привели к полицейской погоне. За БМВ увязался патрульный Ford Mustang – все в рамках жанра NFS: Most Wanted.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном состязании с неожиданным финалом, в котором приняли участие Tesla Model S и лошадь.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Ford Porsche Volkswagen Toyota BMW тюнинг авто
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