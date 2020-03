Нарвался на полицию: в России лихачи решили погонять на дороге

В России в буквальном смысле решили перенести события легендарной гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted 2005 года на реальные дороги.

Таким образом, на улицы города выехали Porsche Cayman, Toyota Supra, Volkswagen Golf GTI и, конечно, знаменитая BMW M3 CTR в серо-синем окрасе. Автомобилю из цифровой вселенной уже исполнилось 15 лет, а модель все еще безошибочно узнается фанатами гоночного жанра.

Только сравните: это – реальный заезд... скриншот видео

...а здесь изображен кадр из игры NFS Most Wanted malavida.com

Ребята превратили гонки по городу в знаменитую игру, которую действительно перенесли в реальную жизнь. В итоге скоростные покатушки даже привели к полицейской погоне. За БМВ увязался патрульный Ford Mustang – все в рамках жанра NFS: Most Wanted.

