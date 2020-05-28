Нарушения ПДД в Украине будут снимать на фото и видео: в МВД развенчали миф о пленке на номерах

Так называемые пленки на автомобильные номера, которые сегодня активно продают в сети, не защитят владельца автомобиля от привлечения к ответственности в случае превышения скорости.

Автоматическая система фото- и видеофиксации в режиме реального времени заметит любое нарушение Правил дорожного движения. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Данная система спокойно будет распознавать номера, заклеенные любыми прозрачными пленками", – сказал он.

Замглвы МВС назвал мошенничеством действия людей, которые продают такие пленки и распространяют в сети мифы об их "свойствах". По его словам, они просто пытаются "выудить" деньги с водителей, которые не желают соблюдать ПДД.

"Поэтому не покупайте подобного рода пленки. Это вас не спасет от факта фиксации превышения скорости или нарушения других правил дорожного движения. Не платите деньги мошенникам!" – призвал Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Пока будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, водители смогут получить доказательства и протоколы по почте