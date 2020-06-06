Народный ЗАЗ Ланос удивил номерами за $1400

В Украине заметили очередной дешевый автомобиль с недешевыми номерами. На этот раз в объектив попал ЗАЗ Ланос с номерами "2222".

Соответствующее фото оказалось в распоряжении издания TopGir. Украинский седан на нестандартных номерах засняли в Киеве.

Ланос на элитных номерах topgir.com.ua

Зачастую госзнаки с четырьмя одинаковыми цифрами вешают на дорогие премиальные авто. И неудивительно, почему – такие номера стоят немалых 36 000 грн (почти 1400 долларов). А вот на бюджетных моделях они ожидаемо встречается редко.

Впрочем, ранее подобные номерные знаки попадались и на более дешевых авто. Например, как уже писал OBOZREVATEL, в Ровенской области есть Таврия с номерами "7777", а в Киеве – Таврия пикап на номерах "0001".