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29 марта • обновлено в 15:57
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Нарисуем Mercedes: весело проводим время на карантине

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Карантин, вызванный пандемией коронавируса, не повод скучать. Так считают в компании Mercedes-Benz. Вслед за своими коллегами из Audi, они предлагают заняться художественным творчеством.

Весело провести время карантина можно с "раскрасками" от Mercedes-Benz

Весело провести время карантина можно с "раскрасками" от Mercedes-Benz

mercedes-benz.de

Ранее мы предлагали познакомиться с книжкой-"раскраской" от компании Audi. Естественно, что за неделю все картинки из черно-белых стали цветными. Но, не стоит расстраиваться. Теперь можно скачать и художественно оформить изображения различных машин компании Mercedes-Benz.

Весело провести время карантина можно с "раскрасками" от Mercedes-Benz

Весело провести время карантина можно с "раскрасками" от Mercedes-Benz

mercedes-benz.de

Среди иллюстраций есть современные модели и футуристические концепты, спортивные и гоночные болиды, а также классические авто с трехлучевой звездой на капоте.

Как писал ранее OBOZREVATEL, редкий экземпляр Mercedes-Benz оценили в четверть миллиона долларов.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто новости Mercedes-Benz Audi
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