Найти и обезвредить: разбираемся с оплатой штрафов за ПДД
Напомним, что с 1 июня 2020 года в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД.
В результате ее деятельности только за первый месяц было оформлено около 400 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, а также движение по полосе общественного транспорта.
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Как проверить, не попались ли вы под неусыпное око камер. Сделать это можно несколькими способами:
С помощью Электронного кабинета водителя
С помощью Сервиса проверки админправонарушений
Установив приложение Штрафы ПДД
Приложение позволяет только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещение на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
Установив приложение Штрафы UA
Через официальный Telegram-бот МВД
Напомним, что за превышение скорости в Украине предусмотрены штрафы в размере от 255 до 680 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.
Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.
Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.