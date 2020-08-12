В сарае нашли две новые "машины времени": теперь их продают по $50 000

В Калифорнии, США обнаружили два культовых автомобиля DeLorean DMC-12, которые вот уже как четыре десятка лет стоят бесхозными в сарае. Оба автомобиля – практически новые, и сейчас их продают по 50 000 долларов за штуку.

DeLorean DMC-12 является одним из самых знаковых автомобилей в истории. Свою известность он приобрел благодаря фильму "Назад в будущее" 1985 года, где выступал в качестве машины времени. И несмотря на прошедшее время, до сих пор многие фанаты этой киноленты мечтают заполучить в свое распоряжение хотя бы один DeLorean DMC-12 – а сделать это не так просто, поскольку тираж модели был небольшой.

DeLorean DMC-12 из сарая, которые продают по $50 000. Фото: roadandtrack.com

Тем не менее, сейчас есть прекрасная возможность купить сразу два DeLorean DMC-12 (обе машины готовы продать только в паре), причем в отличном состоянии (правда, у одного из экземпляров отмечаются проблемы с дверным механизмом, плюс не хватает некоторых деталей). Сайт roadandtrack пишет, что пробег одного из спорткаров составляет 2612 км, а другого – лишь 23 км.

DeLorean DMC-12 из сарая, которые продают по $50 000. Фото: roadandtrack.com

Оба автомобиля изготовлены в 1981 году, исходя из чего можно сделать вывод, что в сарае их заперли почти сразу после покупки (собственно, на это указывает и пробег).

DeLorean DMC-12 из сарая, которые продают по $50 000. Фото: roadandtrack.com

DeLorean DMC-12 из сарая, которые продают по $50 000. Фото: roadandtrack.com

Напомним, характеристики DeLorean DMC-12 следующие: автомобиль оснащен 2,8-литровым атмфосферным V6, который выдает 132 л.с. мощности и 208 Нм крутящего момента; разгон до 100 км/ч – 10,5 сек, максимальная скорость – 177 км/ч.

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