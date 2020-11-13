Найдено решение проблемы обледенения и запотевания фар в авто

Научно-производственная компания Canatu из Финляндии предложила бороться с запотеванием обледенением фар автомобиля с помощью своей последней разработки – подогреваемой прозрачной пленки. Предназначено ноу-хау для современной светодиодной оптики, для которой данная проблема характерна больше всего.

Развитие науки и технологий позволило автомобильным фарам превратиться из традиционных галогенок в светодиоды. По сравнению с другими лампами, светодиоды не только имеют более низкую выходную мощность, меньшую рабочую температуру и более длительный срок службы, они еще и более эффективно светят. Однако светодиодные фары мало подходят для стран с холодным климатом, поскольку не вырабатывают достаточного количества тепла для оттаивания головной оптики на морозе. В связи с этим Canatu решила предложить нагревательную пленку, принцип работы которой, по сути, схож с подогревом рулевого колеса, стекол или же зеркал, говорится в ролике производителя, размещенного на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Финны решили бороться с запотеванием фар с помощью нагрева Скриншот видео

Классический же подогрев, между тем, размещать на фарах нельзя, поскольку линзы LED-фар изготавливают не из настоящего стекла, а поликарбоната, который под воздействием высоких температур может потрескаться или оплавиться.

Решение финнов представляет собой колпак, сделанный из термостойкого полимерного материала. К нему, в свою очередь, прикреплены точки подогрева, задача которых – не допускать появления на фарах конденсата и корки льда, а также наслаивания снега. Вся конструкция полностью прозрачная.

Также такую пленку можно прикрепить, например, на датчики парктроника, что позволит избежать его загрязнения и, как следствие, уменьшить риск ДТП.

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