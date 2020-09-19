Найдено авто, которое уже с завода оснащается встроенным пылесосом

Виталий Сазонов Новости 10:22, 19.09.2020

Изучая информацию на просторах интернета, Auto Oboz обнаружил интересную деталь – на рынке есть как минимум одна машина, которая уже с завода оснащается встроенным пылесосом.

Это минивэн Honda Odyssey, который пользуются хорошим спросом в США. В свежих моделях последних лет и более высоких комплектациях Touring и Elite Odyssey имеет встроенный пылесос, который располагается сбоку в багажнике.

Honda Odyssey - автомобиль, который оснащен встроенным пылесосом.
Фото: cars.usnews.com

Вакуумный шланг вытягивается на 2,5 м и может дотянуться до всех частей салона автомобиля. Пылесос может работать до восьми минут без запуска двигателя, снаряжается двумя насадками, сменным фильтром и мешками. Он может работать даже без пылесборника – в таком случае всосанное содержимое выбрасывается из автомобиля.

Honda Odyssey - автомобиль, который оснащен встроенным пылесосом.
Фото: cars.usnews.com
Honda Odyssey - автомобиль, который оснащен встроенным пылесосом.
Фото: cars.usnews.com
Honda Odyssey - автомобиль, который оснащен встроенным пылесосом.
Фото: cars.usnews.com

К слову, в США Honda Odyssey стоит от 31,8 тыс. до 47,8 тысяч долларов.

Honda Odyssey - автомобиль, который оснащен встроенным пылесосом.
Фото: cars.usnews.com

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