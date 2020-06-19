Наглядно: за какие знаки в Украине штрафуют чаще всего

Юридическая компания "Дорожній Адвокат" подготовило интересную для автомобилистов инфографику. В ней она отобразила знаки, за которые чаще всего штрафуют украинских водителей

Соответствующая картинка была опубликована на странице фирмы в Facebook.

Знаки, за которые в Украине штрафуют чаще всего

Как видно, чаще всего штрафы выписывают за нарушения по таким знакам: "движение запрещено", "поворот запрещен", "направления движения", "движение по полосам", "въезд запрещен", "ограничение скорости", "остановка запрещена", "стоянка запрещена", "стоп контроль".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине регистрация подержанных авто может стать сложнее и дороже. Кроме того, под угрозой оказались авто из США.