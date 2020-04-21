Наглядно: как умирает механическая коробка передач

Механическая коробка передач постепенно уходит в небытие, всё чаще уступая место "автоматам". Особенно классическая трансмиссия теряет в востребованности в США.

Один из самых больших автомобильных рынков в мире уже практически полностью перешёл на АКПП. Сайт Edmunds провел исследование и выяснил, что только 41 из 327 новых моделей автомобилей, которые продаются в Штатах, предлагаются с механической коробкой передач.

Механическая коробка передач в автомобиле MINI motor1.com

Таким образом, сейчас доля новых автомобилей на "механике" составляет в США всего 12%. Для сравнения, в 2011 году на них приходилось 37% рынка.

На протяжении большей части автомобильной истории механические коробки передач были стандартом для машин, "автоматы" же долгие годы являлись менее эффективными и более медленными в работе. Но в последнее время ситуация изменилась: "автоматы" стали надёжнее, "умнее" и намного быстрее. Более того, некоторые такие "коробки" значительно превосходят по основным показателям традиционные механические трансмиссии – и это не считая более простого управления, которое было изначальной фишкой "автоматов".

Тем не менее, о полной смерти механических трансмиссий пока говорить не приходится: хотя бы потому, что ещё осталась та школа водителей, которые предпочитают переключать передачи вручную, таким образом, получая полноценное наслаждение от управления автомобилем.

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