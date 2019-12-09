Стартовало голосование за "Автомобиль года в Украине 2020"

На сайте всеукраинского конкурса "Автомобиль года в Украине 2020" началось голосования за номинантов.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Украине стартовало голосование за лучший автомобиль года. В этом году в акции принимает участие 25 новых авто.

Автомобиль года в Украине 2020 autoroku.ua

Жюри выбирает лучший автомобиль года в номинациях "Легковой автомобиль" и "Кроссовер", а также в отдельных классах и специальных номинациях – "Малый класс", "Компактный класс", "Средний и бизнес класс", "Электромобиль", "Минивэн", "Малый кроссовер", "Компактный кроссовер", "Пикап", "Соотношение цена/качество" и "Дизайн". Голосование продлится до 12 января 2020 включительно.

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Автомобиль года в Украине 2020 obozrevatel.com

В этом году процедуру голосования максимально упростили – чтобы выразить свое мнение, достаточно проголосовать за претендентов в двух номинациях – "Легковой автомобиль 2020" и "Кроссовер 2020". Голосование в специальных классах не является обязательным, но предусматривает для всех желающих определить фаворита в своем классе. Кроме того, сайт конкурса теперь позволяет голосовать как с мобильного, так и с компьютера.

Автомобиль года в Украине 2020 obozrevatel.com

Поощрением для тех, кто голосует, является еженедельный розыгрыш подарков и призов, среди которых телефоны, ноутбуки и другие подарки, а также главный подарок – розыгрыш путешествия по результатам голосования. А для пользователей YouTube канала, которые прокомментируют все видео автомобилей-претендентов по хэштегом авторов 15 декабря будет разыграно электросамокат Xiaomi.

Об акции

Всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей компаний-производителей или официальных импортеров новых моделей, которые дебютировали в текущем году.

Автомобиль года в Украине 2020 obozrevatel.com

С 2009 года победителей конкурса определяют по итогам голосования двух жюри – журналистского и общественного. В состав первого входят члены "Клуба автомобильных журналистов Украины". Общественное жюри отвечает за вторую половину голосов. Сумма баллов состоит учитывая количество голосов. С годами аудитория общественного жюри постоянно растет.

С 2017 года за процессом следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО "Бейкер Тилли Украина")

Организатор акции – ООО "Димедиагрупп", с участием ВОО "Клуб автомобильных журналистов Украины", при поддержке Транспортной академии Украины, Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров, Ассоциации "Укравтопром" и Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины.

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