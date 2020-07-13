На заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Лада

На заводе ЗАЗ в Запорожье началось производство Лада Ларгус, которая является копией универсала Renault Logan MCV первого поколения.

По информации УНІАН, АвтоВАЗ поставляет кузова автомобилей без бамперов и наружной светотехники. В салоне также отсутствуют некоторые элементы. Вероятно, производство организовано по циклу крупноузловой сборки.

Недавно очевидцы заметили новую Lada Largus на дороге во время испытаний – АвтоВАЗ готовит рестайлинговую модель. На данный момент неизвестно, какие автомобили начали собирать на ЗАЗе – обновленные или с прежним дизайном.

Новая Лада Ларгус 2021 попала на фото. tuningstock.ru

В комментарии изданию пресс-служба компании отметила, что ЗАЗ все еще находится в стадии изучения производственных мощностей со стороны Renault, которая является материнской компанией для АвтоВАЗ.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новая Лада Нива уже полностью рассекречена.