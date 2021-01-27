На заводе Tesla дроном обнаружили новые загадочные модели

На заводе Tesla в Фримонте, что в Калифорнии обнаружили три новых загадочных электромобиля.

Все авто находятся на прицепах и они накрыты белыми чехлами. Видео с возможными новинками Tesla опубликовали на канале Gabeincal. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По силуэтам автомобилей похоже, что это Model S и Model X, но с немного видоизмененными корпусами. Обе модели обещают обновить уже несколько лет.

Напомним, что в конце 2020 года Tesla решила приостановить выпуск этих моделей в Фримонте. В то же время компания говорила о возможном обновлении электромобилей после 11 января, когда мало восстановиться их производство.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Италии Tesla Model S превратили в двухдверный кабриолет. Технической "начинки" не изменили, а вот кузов создали совершенно новый. Лифтбек также лишился крыши.