На заслуженном отдыхе: армейский вездеход превратили в дом на колесах
После долгого карантина многим захочется отправиться на природу. Идеальным транспортом для этого станет новинка от тюнингового ателье Lorinser.
За основу для своего проекта немецкие мастера взяли классический вездеход Mercedes-Benz G 230 Puch. С 1993 года этот автомобиль служил в швейцарской армии. Но после 88 тысяч км пробега пришла пора отправить машину "на пенсию".
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В компании Lorinser решили дать отставному военному новую жизнь и превратили вездеход в дом на колесах для двоих. В нем есть все, что требуется для путешествий, включая кровать, шкафы, микроволновую печь, раковину с проточной водой, складной стол, несколько отделений для багажа, резервуар для воды, раздвижные боковые окна и люк в крыше.
Кузов вездехода окрашен серо-зеленой матовой эмалью, а пассажирский отсек по всему периметру украшен аппликацией в виде карты.
Автомобиль оснастили дисками Dotz c вездеходными шинами BFGoodrich, установили светодиодные фары, солнечные панеляи, расширили колею с помощью проставок, а также внесли другие изменения, повышающие функциональность машины.
Под капотом располагается 116-сильный 2,3-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом". Привод осуществляется на все колеса. Автомобиль со всеми доработками оценили в 69900 евро.
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