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30 апреля • обновлено в 13:43
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На заслуженном отдыхе: армейский вездеход превратили в дом на колесах

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После долгого карантина многим захочется отправиться на природу. Идеальным транспортом для этого станет новинка от тюнингового ателье Lorinser.

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

За основу для своего проекта немецкие мастера взяли классический вездеход Mercedes-Benz G 230 Puch. С 1993 года этот автомобиль служил в швейцарской армии. Но после 88 тысяч км пробега пришла пора отправить машину "на пенсию".

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Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

В компании Lorinser решили дать отставному военному новую жизнь и превратили вездеход в дом на колесах для двоих. В нем есть все, что требуется для путешествий, включая кровать, шкафы, микроволновую печь, раковину с проточной водой, складной стол, несколько отделений для багажа, резервуар для воды, раздвижные боковые окна и люк в крыше.

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Кузов вездехода окрашен серо-зеленой матовой эмалью, а пассажирский отсек по всему периметру украшен аппликацией в виде карты.

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Автомобиль оснастили дисками Dotz c вездеходными шинами BFGoodrich, установили светодиодные фары, солнечные панеляи, расширили колею с помощью проставок, а также внесли другие изменения, повышающие функциональность машины.

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Под капотом располагается 116-сильный 2,3-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с 4-ступенчатым "автоматом". Привод осуществляется на все колеса. Автомобиль со всеми доработками оценили в 69900 евро.

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

Дом на колесах на базе Mercedes-Benz G 230 Puch от Lorinser

autohaus-lorinser.de

Как писал ранее OBOZREVATEL, УАЗ переделали в Mercedes-Benz: фото и подробности.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
внедорожник Mercedes-Benz б/у автомобиль ретро туризм
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