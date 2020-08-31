На заброшенном заводе нашли Bentley и еще несколько авто

Авторы YouTube-канала Lost Adventures обнаружили на окраине Лондона заброшенный ангар с эксклюзивными машинами. Позднее СМИ узнали, что гараж принадлежит заводу компании Bristol Cars, которая была ликвидирована в мае этого года.

Как пишет Daily Mail, среди найденных машин оказалась такая экзотика, как предсерийные прототипы Bristol Bullet 2016 года, Bristol 409 Bullet Speedster 1964 года, Bristol Fighter 1982 года, такси Beardmore 1957 года, макет гоночного автомобиля серии URT A1GP Open Wheeled Motorsport Series и ряд других авто разработки Bristol.

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Кроме того, здесь же были найдены машины других производителей, например, Bentley Continental Flying Spur 2008 года. Автомобили сторонних марок, скорее всего, использовались руководством компании в личных целях. Впрочем, есть и другая версия – по слухам, дела у компании были настолько плохи, что она бралась за ремонт любых авто.

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Предполагается, что общая стоимость всех найденных авто составляет около 1,3 млн долларов.

Автомобили, которые нашли на заводе Bristol. Фото: dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самое дорогое китайское авто оценили почти в 1,5 млн долларов.