На заброшенном складе нашли 50 одинаковых автомобилей

Стас Сидилев Новости 12:00, 10.08.2020

В Португалии на территории заброшенного склада нашли по меньшей мере 50 моделей одного бренда – Mini (ранее производились под брендами Austin и Morris).

В одном помещении собрали несколько десятков классических авто.
Фото: carakoom.com

Все автомобили выглядят откровенно плохо и находятся не в лучшем техническом состоянии. У всех ржавые кузова, спущенные колеса и отсутствуют многие декоративные элементы.

Среди огромного количества машин есть несколько редких экземпляров: Mini 1275 GT, Mini Clubman, универсалы Mini Countryman и Traveller. На данный момент неизвестно, есть ли в заброшенной коллекции автомобили в рабочем состоянии.

Все Mini на складе пребывают в плохом состоянии.
Фото: carakoom.com
Дальнейшая судьба автомобилей неизвестна.
Фото: carakoom.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Саудовской Аравии нашли загадочную коллекцию автомобилей СССР.

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