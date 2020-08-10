На заброшенном складе нашли 50 одинаковых автомобилей

В Португалии на территории заброшенного склада нашли по меньшей мере 50 моделей одного бренда – Mini (ранее производились под брендами Austin и Morris).

В одном помещении собрали несколько десятков классических авто. Фото: carakoom.com

Все автомобили выглядят откровенно плохо и находятся не в лучшем техническом состоянии. У всех ржавые кузова, спущенные колеса и отсутствуют многие декоративные элементы.

Среди огромного количества машин есть несколько редких экземпляров: Mini 1275 GT, Mini Clubman, универсалы Mini Countryman и Traveller. На данный момент неизвестно, есть ли в заброшенной коллекции автомобили в рабочем состоянии.

Все Mini на складе пребывают в плохом состоянии. Фото: carakoom.com

Дальнейшая судьба автомобилей неизвестна. Фото: carakoom.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Саудовской Аравии нашли загадочную коллекцию автомобилей СССР.